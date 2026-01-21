Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında yarın Aston Villa’yı ağırlayacak. Chobani Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.45’te başlayacak. Karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Luis Godinho yönetecek. Godinho’nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida, dördüncü hakemliğini ise Fabio Verissimo yapacak.

Puan Durumu ve Form Grafiği

UEFA Avrupa Ligi’nde çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, 11 puanla 12. sırada yer alıyor. İngiltere temsilcisi Aston Villa ise 6 maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayarak 15 puan topladı ve turnuvada en fazla puan alan ilk üç takım arasında bulunuyor.

Fenerbahçe’de 2 Eksik

Sarı-lacivertli ekipte Aston Villa maçı öncesinde Archie Brown ve Levent Mercan sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Bir süredir sakat olan Edson Alvarez ise takıma geri döndü.

Devre arası transfer döneminde kadroya dahil edilen Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok ise UEFA listesinde yer almadıkları için maç kadrosunda bulunmayacak.

Afrika Uluslar Kupası’ndan dönen Youssef En-Nesyri ise karşılaşma kadrosuna dahil edildi.

Jhon Duran Forma Giyebilecek

Fenerbahçe’nin Kolombiyalı futbolcusu Jhon Duran, Aston Villa karşısında sahada olabilecek. Ferencvaros maçında gördüğü kırmızı kart sonrası 2 maç ceza alan Duran’ın cezası yapılan itiraz sonucunda 1 maça düşürüldü. Brann karşılaşmasında cezasını tamamlayan oyuncu, yarın teknik heyetin görev vermesi halinde oynayabilecek.

Gözler Anderson Talisca’da

Fenerbahçe’nin son dönemdeki en formda ismi olan Anderson Talisca, Aston Villa karşısında da takımın en önemli hücum silahlarından biri olacak. Brezilyalı futbolcu, son 5 resmi maçta 9 gol kaydederken, bu sezon toplamda 28 maçta 17 gol attı.

Fenerbahçe Evinde Kaybetmiyor

Sarı-lacivertliler, bu sezon Avrupa kupalarında iç sahada mağlubiyet yaşamadı. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord’u 5-2, play-off turunda ise Benfica ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde sahasında oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Kadıköy’de Nice ve Stuttgart’ı mağlup eden Fenerbahçe, Ferencvaros ile berabere kaldı.

Zorlu karşılaşma, futbolseverler tarafından TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz şekilde takip edilebilecek.