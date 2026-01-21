Adigey Cumhuriyeti Başkanı Murat Kumpilov, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bölgeye düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısına ilişkin son bilgileri paylaştı. Kumpilov, saldırının Tahtamukay ilçesinde çok katlı bir binada yangına yol açtığını belirtti.

Yangın nedeniyle binanın çevresinde park halinde bulunan 15 otomobilin tamamen yandığını aktaran Kumpilov, olay yerine sevk edilen acil durumlar servis ekiplerinin müdahalesinin sürdüğünü ifade etti.

11 Yaralı, Aralarında Çocuklar da Var

Saldırı sonucu can kaybı yaşanmadığını vurgulayan Kumpilov, 11 kişinin yaralandığını, bunlardan 9’unun hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Yaralılar arasında iki çocuğun da bulunduğunu belirten Kumpilov, güvenlik gerekçesiyle binadan tahliye edilen vatandaşlar için geçici barınma alanları oluşturulduğunu kaydetti. Olayın ardından Tahtamukay ilçesinde acil durum ilan edildi.

Rusya: 75 İHA Düşürüldü

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, önceki gün yerel saatle 23.00 ile 07.00 arasında Ukrayna’ya ait 75 insansız hava aracının, hava savunma sistemleri tarafından farklı bölgelerde, Karadeniz ve Azak Denizi üzerinde etkisiz hale getirildiği bildirildi. Açıklamada, hava savunma unsurlarının olası tehditlere karşı teyakkuz halinde olduğu vurgulandı.