Motorin fiyatlarına yapılan 1 TL’lik zam, akaryakıt tabelalarını bir kez daha değiştirdi. Zam sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve LPG fiyatları güncellenirken, artış sürücülerin bütçesine doğrudan yansıdı. Büyük şehirlerde güncel akaryakıt fiyatları belli oldu.

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

Avrupa Yakası

Benzin: 54,01 TL

Motorin: 55,87 TL

LPG: 29,29 TL

Anadolu Yakası

Benzin: 53,83 TL

Motorin: 55,69 TL

LPG: 28,69 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 54,91 TL

Motorin: 56,95 TL

LPG: 29,17 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 55,20 TL

Motorin: 57,20 TL

LPG: 29,09 TL