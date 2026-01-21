Motorin fiyatlarına yapılan 1 TL’lik zam, akaryakıt tabelalarını bir kez daha değiştirdi. Zam sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve LPG fiyatları güncellenirken, artış sürücülerin bütçesine doğrudan yansıdı. Büyük şehirlerde güncel akaryakıt fiyatları belli oldu.
İstanbul Akaryakıt Fiyatları
Avrupa Yakası
-
Benzin: 54,01 TL
-
Motorin: 55,87 TL
-
LPG: 29,29 TL
Anadolu Yakası
-
Benzin: 53,83 TL
-
Motorin: 55,69 TL
-
LPG: 28,69 TL
Ankara Akaryakıt Fiyatları
-
Benzin: 54,91 TL
-
Motorin: 56,95 TL
-
LPG: 29,17 TL
İzmir Akaryakıt Fiyatları
-
Benzin: 55,20 TL
-
Motorin: 57,20 TL
-
LPG: 29,09 TL
Muhabir: Haber Merkezi