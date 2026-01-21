Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren NetMasa Çağrı Merkezi, ilçe sakinlerinin sorunlarına hızlı çözümler üretmek ve belediye hizmetlerindeki aksaklıkları gidermek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Keçiören’in erişilebilir çözüm noktası haline gelen NetMasa, 2025 yılı boyunca vatandaşlardan gelen toplam 145 bin 554 talep, öneri ve şikâyeti sonuçlandırdı.

Yılsonu verilerine göre NetMasa’ya; çevre temizliğinden yol ve asfalt çalışmalarına, sosyal desteklerden ulaşım hizmetlerine kadar belediyenin sorumluluk alanına giren pek çok konuda başvuru yapıldı. Gelen talepler ilgili müdürlüklere yönlendirilerek kısa sürede çözüme kavuşturuldu.

Çok Kanallı Başvuru, Hızlı Geri Dönüş

Vatandaşlar; taleplerini NetMasa’ya yüz yüze, 444 52 76 numaralı çağrı merkezi, NetMasa online başvuru sayfası, WhatsApp hattı (0 530 917 52 76), CİMER, Açık Kapı, Mavi Masa ve [email protected] e-posta adresi üzerinden iletebiliyor.

Başvurular, NetMasa personeli tarafından kayıt altına alınarak ilgili birimlere aktarılıyor. Çözüme kavuşturulan taleplerin sonuçları ise SMS yoluyla vatandaşlara bildiriliyor.

Yüz Yüze Hizmetle Vatandaşın Yanında

Keçiören Belediyesi Hizmet Binası giriş katında bulunan NetMasa yüz yüze başvuru birimi, mesai saatleri boyunca vatandaşlarla birebir iletişim kuruyor. Samimi ve güler yüzlü bir ortamda karşılanan başvurular, titizlikle değerlendirilerek ilgili birimlere yönlendiriliyor. NetMasa, hızlı geri dönüşleriyle vatandaş memnuniyetini her geçen gün artırıyor.

“Ulaşılabilir Belediyeciliği NetMasa ile Güçlendiriyoruz”

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, NetMasa’nın belediye ile vatandaş arasında önemli bir iletişim köprüsü olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “NetMasa birimimiz, hemşehrilerimizden gelen talepleri ilgili müdürlüklerimize hızla ileterek etkin çözümler üretiyor. Vatandaşlarımızın istek ve sorunlarını zaman kaybetmeden, güvenli bir iletişim ağıyla bize ulaştırmalarını sağlıyoruz. Katılımcı belediyecilik anlayışımız doğrultusunda kaliteli hizmete erişimi kolaylaştırıyor, vatandaşlarımızın yönetime dahil olmasını destekliyoruz. Keçiören’i daha ulaşılabilir bir ilçe haline getirme hedefimizde NetMasa önemli bir görev üstleniyor.”