Türkiye’nin en prestijli güzellik yarışmalarından biri olan Miss Turkey organizasyonunda önemli bir değişikliğe gidildi. Yarışmanın resmi duyurusuna göre, başvuru yaş sınırı 27’den 30’a yükseltildi.

Yapılan açıklamada, “Daha önce Miss Turkey yarışmalarında uygulanan başvurular için gerekli 18-27 yaş aralığı, 2025 itibarıyla 18-30 yaş aralığı olarak güncellenmiştir” ifadeleri yer aldı.

Son olarak İdil Bilgen’in birinci seçildiği Miss Turkey 2024 yarışmasıyla dikkat çeken organizasyon, bu değişiklikle birlikte daha geniş bir yaş grubuna katılım imkânı sunacak.

Yeni düzenleme, özellikle 28-30 yaş aralığındaki adaylara yarışmada yer alma fırsatı sağlayarak, güzellik ve temsil anlayışının daha kapsayıcı hale gelmesini amaçlıyor.

Miss Turkey 2025 başvurularının yeni yaş aralığına göre önümüzdeki aylarda başlayacağı bildirildi.