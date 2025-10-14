CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) makamında Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat süren görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Görüşmenin ardından iki isim basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel, Mansur Yavaş’a yönelik iddialar hakkında yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Mansur Başkan, Ankara’da hep birlikte çalıştığımız, gurur duyduğumuz ve Ankaralıların da gönlünde yer eden bir belediye başkanı. Son seçimlerde aldığı rekor oy oranıyla Türkiye’nin teveccühünü kazanmış örnek bir yerel yönetici. Son günlerde bir algı operasyonu yürütülüyor. Geçmişte haklarında dosyalar bulunan bazı kişiler, Mansur Başkan’ın halk nezdindeki yükselişini hazmedemiyor. Bu kapsamda bir kumpasın peşindeydiler. Gece yarısı yapılan operasyonun ardından hem iç denetim hem Sayıştay hem de müfettiş incelemeleri sonucunda ortada verilemeyecek hiçbir hesabın olmadığı açıkça ortaya çıktı.”

Özel, son günlerde gündeme getirilen izin tartışmalarının da kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu belirterek, “Biz bu durumu her yerde anlatıyoruz. Mansur Başkan, görevini büyük bir şeffaflıkla sürdürüyor” dedi.

Yavaş: “Soruşturmaya gerek görülmeyeceğini umuyorum”

ABB Başkanı Mansur Yavaş, görüşmede Özgür Özel’e desteği için teşekkür ettiğini belirterek son gelişmeleri paylaştı:

“İçişleri Bakanlığı müfettişleri daha önce bizimle hiç temas kurmamıştı. Ancak savcılığın talebi üzerine yalnızca denetim görevlerimizle ilgili sorular yönelttiler, biz de yanıtlarımızı verdik. Umuyorum ki soruşturmaya gerek görülmez. Osman Gökçek’in şikayeti üzerine her şey incelendi ve ifade almaya dahi gerek duyulmadı; olması gereken buydu.”

“35 dosyayla ilgili kanun yoluna başvurduk”

Mansur Yavaş, eski ABB yönetimiyle ilgili olarak savcılığa sundukları dosyalar hakkında da bilgi verdi:

“Daha önce yaptığım basın toplantısında hep aynı bilirkişilere verilen dosyaların nasıl aklandığını göstermiştim. Bu, elimizdeki dosyaların sadece yüzde 10’u kadardı. Şimdiye kadar 35 dosyayla ilgili kanun yoluna başvurmaları için savcılığa dilekçe verdik. Bazı dosyalar zaman aşımına uğramak üzere ama hâlâ ifadeler alınmadı.”

Yavaş, özellikle teleferik ihalesi dosyasına dikkat çekti:

“İhaleyi alan kişi AK Parti İl Başkan Yardımcısı. Kamu zararı 2,4 milyar lira olmasına rağmen bugüne kadar ifade çağrısı yapılmadı. Hatta Gökçek lehine takipsizlik kararı verildi. O dönemin genel sekreteri bile ‘Süreyi Gökçek’in talimatıyla uzattık’ dedi. Buna rağmen işlem yapılmadı.”

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için hazırlıklar tamam

Mansur Yavaş, açıklamasının sonunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına da değinerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu yıl Samsun’dan ekipler ve bandolar geliyor. Coşkulu bir şekilde kutlayacağız. Milli bayramlarımızı kutlamaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Bu günler tüm Ankaralıların bir araya geldiği, birlik ve coşku günleridir.”