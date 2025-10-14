AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. Çelik, Filistin meselesine ilişkin önemli mesajlar verdi.

“Filistin meselesi çözülmeden Orta Doğu’da barış olmaz”

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gazze konusunda sergilediği kararlı tutuma dikkat çekerek şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanımız, İsrail’in soykırım politikalarına karşı en net duruşu gösteren liderdir. Hamas, İsrail’in tanımladığı gibi bir terör örgütü değildir; Filistinlilerin vatanlarını savunan insanlardır. Nihai çözüm, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan, toprak bütünlüğüne sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin kurulmasıdır. Orta Doğu sorunu, Filistin sorunudur. Filistin meselesi çözülmeden bölgede kalıcı barışın sağlanması mümkün değildir.”

Çelik, Filistin meselesinin çözümüne yönelik atılacak adımların cesaret gerektirdiğini belirterek, “Bağımsız Filistin devleti, çözümün yegâne çerçevesidir” dedi.

“Netanyahu hükümeti insanlık tarihinin en acımasız katliamlarını yaptı”

İsrail’in Gazze’de yürüttüğü saldırılara tepki gösteren Çelik, “Netanyahu hükümetinin uyguladığı soykırım politikaları, insanlık tarihinin gördüğü en acımasız tablolardan biridir. Kadınlar, çocuklar ve siviller sistematik biçimde hedef alınmıştır. Açlık, bir soykırım aracı haline getirilmiştir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gazze konusunda ilk günden bu yana yoğun bir diplomasi yürüttüğünü vurgulayan Çelik, “Ateşkesin sağlanması ve ardından kalıcı barışın tesis edilmesi için Türkiye büyük mücadele verdi” dedi.

“Filistinlilerin sürgün edilmesi planları asla kabul edilemez”

Kalıcı barışın sağlanabilmesi için uluslararası iş birliğine ihtiyaç olduğunu belirten Çelik, “Filistinlilerin Gazze’den sürgün edilmesi ya da başka bir otorite tarafından yönetilmesi gibi planlar asla kabul edilemez. Nihai amaç Filistin devletinin kurulmasıdır” diye konuştu.

“Terörsüz Türkiye hedefine kimse engel olamayacak”

Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Çelik, “Terörsüz Türkiye hedefine yönelik sürecin, dış müdahalelerle sabote edilmesine izin vermeyeceğiz. Suriye’de SDG benzeri yapılardan gelen her türlü girişime karşı duracağız” dedi.

“Özgür Özel’in açıklamaları talihsizdir”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarına da tepki gösteren Çelik, “Sayın Özel, Cumhurbaşkanımızın Filistin konusundaki hassasiyetini sorgulamakla büyük bir hata yapmıştır. CHP önce Hamas’a ‘terör örgütü’ dedi, sonra sözünü geri aldı. Bu yaklaşım, Filistin davasına zarar verir. Keşke İspanya Başbakanı Sanchez’in durduğu noktada dursaydınız” dedi.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu ile aynı karede yer almazdı”

Gazze zirvesiyle ilgili iddialara da değinen Çelik, “Cumhurbaşkanımız, hiçbir şekilde Netanyahu ile aynı fotoğraf karesinde, aynı masada veya aynı zirvede yer almayı kabul etmezdi” açıklamasında bulundu.

“Şehitlerimize yönelik incitici sözleri reddediyoruz”

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’in “gencecik cesetler” ifadesine tepki gösteren Çelik, “Biz, aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin hatırasına yönelik her türlü incitici söylemi reddederiz ve kınarız. Bu tür ifadeler milletimizin değerleriyle bağdaşmaz” dedi.

Son olarak Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Milli Savunma Bakanlığı’na (MSB) talimat vererek, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin güncel ihtiyaçları doğrultusunda kapsamlı bir değerlendirme yapılmasını istediğini, askeri hastaneler konusunun da bu çalışmanın bir parçası olduğunu söyledi.