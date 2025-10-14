Kanal D ekranlarında yayınlanan ve yapımını Tims&B Productions’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, başrollerini Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir’in paylaştığı Eşref Rüya dizisine yeni bir oyuncu katılıyor.

Senaryosunu Ethem Özışık ve Lokman Maral’ın kaleme aldığı dizi, ikinci sezonunda da güçlü kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle izleyicilerden tam not alıyor.

Son olarak Kızılcık Şerbeti ve Kraliçe dizilerinde dikkat çeken Oral Özer, Eşref Rüya dizisine “Harun” karakteriyle dahil olacak. Oyuncu, 18. bölümden itibaren ekrana gelerek dizide sürpriz gelişmelere neden olacak.

Yeni karakterin gelişiyle birlikte dizideki dengelerin değişmesi bekleniyor. Eşref Rüya, yeni bölümleriyle her çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.