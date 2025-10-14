stanbul’un Arnavutköy ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Olay, saat 13.50 sıralarında Edirne istikametindeki Fatih gişeleri mevkiinde yaşandı.

H.D. yönetimindeki 34 GER 871 plakalı otomobil, gişelere yaklaştığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil bir anda alev alarak yanmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürdü. Ancak sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, araç sürücüsü H.D.’nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Hayatını kaybeden H.D.’nin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin yüksek hızla bariyerlere çarptığı ve kısa süre içinde alev aldığı anlar net şekilde görülüyor.

Yetkililer, kazayla ilgili soruşturma başlattı.