Balıkesirliler Dernekleri Federasyonu’nun (BALDEF) 3. Olağan Genel Kurulu, Balıkesir Salih Tozan Kültür Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kongrenin Divan Başkanlığını Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın üstlendi.

Tek listeyle gidilen seçimde İzmir Balıkesirliler Derneği Başkanı Erkan Uzun, oy birliğiyle BALDEF Genel Başkanıseçildi. Yeni dönemde federasyonun yönetiminde genç ve dinamik isimler de yer aldı.

Başkentteki Balıkesirliler Derneği de kongreye güçlü bir katılım sağladı. Dernek yöneticisi Hasan Derneli, yapılan oylama sonucu BALDEF Genel Başkan Yardımcılığı görevine seçilerek Ankara’daki Balıkesirlilerin sesi oldu.

Genel kurula, çok sayıda belediye başkanı, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve siyasi parti temsilcisi katılarak destek verdi. Katılımcılar, yeni yönetimle birlikte Balıkesirli hemşehriler arasında dayanışmanın artacağı mesajını verdi.

Yeni dönem hedeflerini açıklayan BALDEF Genel Başkanı Erkan Uzun, federasyonun hem Balıkesir’de hem de diğer şehirlerde yaşayan Balıkesirliler arasında birlik ve beraberliği güçlendirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.