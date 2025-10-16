KANAL D’nin uluslararası alanda da büyük ilgi gören fenomen dizisi Eşref Rüya, yeni bölümüyle ekranlara damga vurdu. Cannes’da dünya çapında dikkat çeken yapım, Türkiye’de de reytinglerde zirveye yerleşti. Eşref ve Nisan arasındaki duygusal yakınlaşmanın yeniden güçlendiği bölüm, tüm izleyici kategorilerinde gecenin en çok izlenen yapımı oldu.

Hıdır’ın oğlu kim? Sosyal medyada büyük merak konusu oldu

Aksiyon, gerilim ve romantizmi bir arada sunan Eşref Rüya’da nefes kesen anlar yaşandı. Eşref Tek, uyuşturucu dolu depodan zekice kurguladığı planla kurtulmayı başarırken, Nisan ise ona haksızlık ettiğini fark etti. Bu gelişmeyle birlikte ikili arasındaki buzlar hızla eridi. Gürdal’ın özgürlüğüne kavuştuğu bölümde, Eşref ile Dinçer’in yüzleşmesi tansiyonu yükseltti.

Necla’nın Hıdır’a gösterdiği fotoğraf ise bölümün en çok konuşulan sahnesi oldu. Sosyal medyada binlerce izleyici “Hıdır’ın oğlu Eşref mi, Kadir mi?” sorusuna yanıt ararken, bu gizemli sahne yeni bölüme dair merakı artırdı.

Dinçer öldü mü? Eşref Rüya’da final sahnesi nefes kesti

Heyecanın doruğa çıktığı final sahnesinde Eşref, Nisan’ın Dinçer’in hazırladığı sözleşmeye imza atmasına son anda engel oldu. Ancak çıkan arbede sırasında Dinçer’in merdivenlerden düşerek ağır yaralanması, “Dinçer öldü mü?” sorusunu gündeme taşıdı.

Eşref Rüya, yeni bölümüyle reytinglerde de büyük bir başarıya imza attı. Dizi, Tüm Kişiler’de 9,21 izlenme oranı ve 27,42 izlenme payı, AB grubunda 7,45 izlenme oranı ve 28,20 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde ise 9,34 izlenme oranı ve 28,65 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci oldu.