Ankara’nın Etlik semtinde bir binanın en üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevler çevredeki vatandaşları korkuturken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangında, dumanlar kısa sürede çevreyi sardı. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba gösterirken, binada bulunan vatandaşlar tahliye edildi.

Yangında can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına dair incelemeler sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.