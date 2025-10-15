Star TV'nin OGM Pictures yapımı Kral Kaybederse dizisi, dün akşam yayımlanan 22. bölümüyle seyirciyle buluştu. Halit Ergenç’in Kenan Baran karakterini canlandırdığı dizide, hikâyede önemli bir değişiklik yaşandı.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından ekran uyarlaması yapılan dizinin senaryo aksı bu bölümle birlikte farklı bir yön aldı.

Sezon başında dizide konuk oyuncu olarak yer alan Gökçe Bahadır, sahnelerini tamamladı ve ekibe veda etti. Bahadır’ın dizide canlandırdığı karakterin aile fertlerini oynayan Engin Şenkan ve Tuğrul Tülek de 22. bölüm itibarıyla dizideki hikâyelerini tamamladı.