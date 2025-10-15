Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,41 değer kazancıyla 10.585,47 puandan tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 148,08 puan artarken, toplam işlem hacmi 134,6 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi ise yüzde 1,01 oranında yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,02 ile finansal kiralama faktoring olurken, en çok değer kaybeden ise yüzde 0,52 ile bilişim sektörü oldu.

Küresel piyasalarda ABD ile Çin arasındaki tarife gerilimi ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları sonrasında artan faiz indirimi beklentileri, piyasalar üzerinde etkili oldu. Bu gelişmelerin etkisiyle BIST 100 endeksi, genele yayılan alımlarla günü pozitif bir seyirle kapattı.

Analistler, yarın yurt içinde konut fiyat endeksi, konut satış istatistikleri ile haftalık para ve banka istatistiklerininaçıklanacağını; yurt dışında ise İngiltere’de sanayi üretimi, Avro Bölgesi dış ticaret dengesi ve ABD Philadelphia Fed imalat endeksinin takip edileceğini belirtti.

ABD’de federal hükümetin kapalı olması nedeniyle yarın resmi veri akışının sınırlı olacağını kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 puan seviyelerinin direnç, 10.400 ve 10.300 puan seviyelerinin ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.