Van’da geçen yıl kaybolduktan 18 gün sonra sahilde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş (21) için Diyarbakır’da oturma eylemi düzenlendi. “Rojin Kabaiş İçin Adalet Komisyonu” üyeleri, cinsel saldırı şüphesinin etkin biçimde soruşturulmasını talep etti. Komisyon üyesi Zeliha Taşkıran, “Rojin’in bedeninde tespit edilen iki erkek DNA’sının kimlere ait olduğu ortaya çıkarılmalı ve şüpheliler derhal gözaltına alınmalıdır. Adli Tıp Kurumu bu bilgileri hem dosyaya sunmak hem de kamuoyuna açıklamak zorundadır” dedi.

Van’da kaybolmuş, cansız bedeni 18 gün sonra bulunmuştu

Van’da 27 Eylül 2024’te kaldığı KYK yurdundan ayrıldıktan sonra kaybolan, 15 Ekim’de ise Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedeni bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Olayın yıldönümünde, “Rojin Kabaiş İçin Adalet Komisyonu” tarafından Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki Dağkapı Meydanı’nda oturma eylemi düzenlendi. Eyleme Kabaiş’in annesi Aygül Kabaiş, kız kardeşleri, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

“Otopsi raporu 28 gün bekletildi, aileyle paylaşılmadı”

Komisyon üyesi Zeliha Taşkıran, yaptığı açıklamada Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin soruşturmadaki eksikliklere dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“21 yaşındaki Rojin, kaldığı yurttan çıktıktan sonra 18 gün boyunca arandı. Cansız bedeni, en son görüldüğü yerden 20 kilometre uzaklıkta, Van Gölü kıyısında akıntının ters yönünde bulundu. Otopsi raporu 28 gün boyunca bekletilerek ne ailesiyle ne de avukatlarla paylaşıldı. Rojin’in bedeninde iki farklı erkeğe ait DNA bulundu ancak bu DNA’ların kime ait olduğu 1 yıldır açıklanmadı.

Adli Tıp Kurumu’nun dosyaya sonradan eklediği bilgilere göre DNA örnekleri göğüs bölgesinde ve vajinanın iç kısmında tespit edildi. Bu bulgular, cinsel saldırı ihtimalinin güçlü olduğunu ortaya koyuyor. Artık ‘intihar’ ya da ‘şüpheli ölüm’ denilerek bu olay geçiştirilemez.”

“Adli Tıp Kurumu bilgileri gizledi”

Taşkıran, adalet arayışının sürdüğünü vurgulayarak, “Adli Tıp raporlarından kamera kayıtlarına, telefon sinyallerinden DNA örneklerine kadar pek çok kritik bilgi kamuoyundan gizlendi. Rojin’in bedeninde tespit edilen iki erkek DNA’sının sahipleri ortaya çıkarılmalı, şüpheliler gözaltına alınmalıdır. ATK’nın ve savcılığın bir yıldır bu bilgileri dosyadan saklaması delil karartmadır. Bu durum açıkça bir kadın cinayetine ortaklıktır” ifadelerini kullandı.

Komisyon, “Rojin için adalet” talebiyle önümüzdeki günlerde farklı şehirlerde de eylemler düzenleyeceklerini duyurdu.