SÜMER TAŞKIRAN

Almanya’nın birleşmesinin 35. yıldönümü dolayısıyla, Almanya Büyükelçiliği’nin bahçesinde düzenlenen resepsiyonda diplomatik ilişkiler, ekonomi, güvenlik ve kültürel işbirliği masaya yatırıldı.

BİRLEŞMENİN 35. YILI: İKİ ÜLKE ARASINDA KÖPRÜ NİTELİĞİNDE RESEPSİYON

Etkinliğe Almanya Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg, Hessen Eyaleti Federal ve Avrupa İşleri Bakanı Manfred Pentz, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB İşleri Başkanı Mehmet Kemal Bozay, çok sayıda büyükelçi, milletvekili ve iş insanı katıldı.

“MÜTTEFİKLER OLARAK EL ELE ÇALIŞIYORUZ”

Açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Sibylle Katharina Sorg, Almanya ve Türkiye’nin zorlayıcı küresel koşullarda güçlü işbirliği yürüttüğünü belirterek, “Etrafımızdaki küresel düzen hızla değişiyor. Çıkarlarımızı ortaklarımızla birlikte savunmak zorundayız” diyen Sorg, Türkiye’nin NATO, G20 ve Birleşmiş Milletler’de Almanya için “vazgeçilmez bir ortak” olduğunu vurguladı.

Sorg, konuşmasında ayrıca Gazze’deki trajediye değinerek iki ülkenin barışa yönelik çabalarına dikkat çekti: “Farklı bakış açılarına sahip olsak da, ortak hedefimiz Gazze’deki acıların sona erdirilmesidir. İki devletli çözüme odaklanılmalı.”

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ, TOPLUMLARIN GÜCÜDÜR"

Konuşmasının son bölümünde , demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün önemine vurgu yapan Büyükelçi Sorg, “Bağımsız yargı, ifade özgürlüğü ve adil siyasi rekabet bir toplumu daha güçlü kılar. Bu ilkeler, yatırım güvenliği ve ortak refahın temelidir" ifadelerine yer verdi. Sorg ayrıca Türkiye’de faaliyet gösteren 8 binden fazla Alman şirketin binlerce kişiye istihdam sağladığını hatırlatarak, “Alman bilgi birikimi ile Türk yeteneği birleştiğinde büyük bir potansiyel ortaya çıkıyor” dedi.

“DOSTLUĞUMUZU YAŞATAN İNSANİ BAĞLARDIR”

Resepsiyonun en duygusal bölümü, Sorg’un iki ülke halkları arasındaki tarihsel bağı hatırlattığı kısım oldu: “Boğaziçi Almanlarından, Nazi döneminde Türkiye’ye sığınanlara, Türk kökenli Alman sanatçılardan akademisyenlere kadar bu dostluğu yaşatan insani bağlardır.”

Sorg, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Türkiye’nin neden hâlâ Almanlar için en popüler tatil destinasyonlarından biri olduğunu anlamak zor değil, çünkü aramızda yalnızca tarih değil, kalpten bir bağ var.”

“TÜRK KÖKENLİ İNSANLAR OLMASAYDI ALMANYA BUGÜNKÜ ÜLKE OLAMAZDI”

Hessen Eyaleti Bakanı Manfred Pentz, Almanya’nın ekonomik kalkınmasında Türklerin tarihsel rolünü şu sözlerle anlattı: “1960’lı yıllardan itibaren Türkiye’den gelen binlerce insan, Almanya’nın ekonomik mucizesine emek verdi. Onlar olmasaydı, Almanya bugün olduğu ülke olamazdı.”

Hessen’de 300 binden fazla Türkiye kökenli vatandaşın yaşadığını belirten Pentz, bunun eyaletin ekonomik ve kültürel zenginliğini şekillendirdiğini ifade etti.

EKONOMİDEN SAVUNMAYA: YENİ İŞBİRLİĞİ ALANLARI

Pentz, konuşmasında geleceğe dönük planlara da değinerek, “Savunma ve güvenlik teknolojileri, start-up ekosistemi ve üniversiteler arasında daha fazla işbirliği istiyoruz. Mümkünse ReArm-EU programı ile de birlikte çalışmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Bu vurgular, Almanya’nın savunma alanındaki kapasitesini Avrupa ile bütünleştirme çabasının Türkiye ile stratejik bir ortaklıkla güçlendirilmek istendiğini gösterdi.

BOZAY: TÜRKİYE - AB İLİŞKİLERİNDE AKTİF BİR ORTAKLIĞA HAZIRIZ

Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Türkiye ile Almanya’nın 1763’ten bu yana süregelen diplomatik ilişkilerine dikkat çekerek, “Yüksek düzeyli ziyaretlerin sıklığı, ilişkilerimizin derinliğini gösteriyor. Almanya’dan yakın zamanda üst düzey ziyaretler bekliyoruz" dedi. Bozay, AB sürecine de değinerek, bölgesel krizler karşısında Türkiye’nin Avrupa’nın güvenliği ve istikrarı açısından stratejik önemde olduğunu söyledi.

35. YILDÖNÜMÜ, YENİ BİR ORTAK VİZYONUN SİMGESİ

Almanya’nın birleşmesinin 35. yılına denk gelen bu buluşma, yalnızca geçmişi anmak değil, Türkiye-Almanya ilişkilerinde yeni bir stratejik dönemin kapılarını aralamak anlamına geldi.Diplomasiden kültüre, ekonomiden güvenliğe kadar her alanda ortak hedefler paylaşıldı.