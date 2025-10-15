GONCAGÜL KONAŞ

Ankara’da 35 yıldır balıkçılık yapan Cesaret Çetinkaya, bu yıl balık sezonunun bereketli başladığını belirterek vatandaşın artan et ve tavuk fiyatları karşısında balığa yöneldiğini söyledi. Fiyatların makul seviyede seyrettiğini ifade eden Çetinkaya, “Bu sene hamsi çok, millet özlemiş, bol bol yiyor” dedi. Hem esnafın hem de tüketicinin memnun olduğunu vurgulayan tecrübeli balıkçı, balığın hem sağlıklı hem de ekonomik bir seçenek olduğuna dikkat çekti.

“BU SEZONU HAMSİ AÇTI, VATANDAŞ HAMSİYE HASRET KALMIŞTI”

Uzun yıllardır balıkçılıkla uğraşan Cesaret Çetinkaya, bu yılın sezonunu hamsinin açtığını belirterek, “Otuz beş senedir bu mesleği yaparım. Balık işine bakarım. Şu anda sezonun en güzel zamanı. Hamsi sezonu açıldı. Bu sene hamsi çok, yüz elli liraya alıp satıyoruz. Millet hamsiyi özlediği için bol bol yiyor” dedi.

Geçtiğimiz yıl palamut bolluğu yaşandığını ancak hamsinin az olduğunu hatırlatan Çetinkaya, “Geçen sene palamut çoktu, millet onu çok talep etti. Bu sene ise hamsi bol. Bu da piyasayı hareketlendirdi” diye konuştu.

“BALIK FİYATLARINDAKİ ARTIŞ NORMAL SEYREDİYOR”

Balık fiyatlarında geçen yıla göre kısmi bir artış olduğunu belirten balıkçı, fiyatların genel gıda enflasyonuna göre makul kaldığını ifade etti. “Geçen sene çupra, levrek iki yüz yetmiş beş, iki yüz seksene satılıyordu. Bu sene üç yüz elli lira oldu, normal yani. Barbun geçen sene yüz yirmi-yüz elliydi, bu sene yüz seksen-iki yüz lira. Somon ve alabalık geçen sene yüz elli-yüz seksen arasıydı, şimdi iki yüz elli lira. Mezgit fiyatlarıysa aynı kaldı, küçük mezgit yüz elli-iki yüz lira arasında.”

Çetinkaya, taze balığın market ürünlerine göre çok daha kaliteli olduğunu vurgulayarak, “Marketlerde fileto satıyorlar ama biz taze satıyoruz. Karadeniz Mezgit’i şu anda üç yüz elli-dört yüz liraya kadar çıkıyor, ama kalitesi farklı” ifadelerini kullandı.

“TAVUK DÖNER 250 LİRA, İKİ KİLO HAMSİ 300 LİRA”

Vatandaşın artan gıda fiyatları karşısında balığa yöneldiğini belirten Cesaret Çetinkaya, balığın ekonomik bir seçenek olduğunu vurguladı. “Şu anda en ucuz balık olduğu için millet bol bol balığa yöneliyor. Şimdi gidip bir tavuk döner yesen iki yüz elli lira ödüyorsun. İki kilo hamsi alıyor, üç yüz liraya aile boyu yiyor. Et döner yesen beş yüz lira. Balık en uygun seçenek.”

Fiyatları pahalı bulanların da olduğunu ancak bu görüşe katılmadığını dile getiren balıkçı, “Yüz elli liraya ne alabiliyorsun Allah aşkına? Balık çok ucuz. Arttırsam bile vicdanen doğru olmaz. Vatandaş bol bol balık yiyor, başka ne yiyecek? En iyisi, en güzeli balık” dedi.

“BALIKÇININ DA GİDERİ ARTIYOR”

Balıkçılık sektöründe maliyetlerin yükseldiğini belirten Çetinkaya, “Karadeniz'den buraya bir nakliyat elli-altmış milyara geliyor. Dükkanın kirası otuz-kırk milyar. Beş-altı kişi çalışıyor, sigortası var. Bu şartlarda yüz elli liraya balık satarken ne kazanır bu adam?” diyerek, maliyet baskısına dikkat çekti.

“ŞÜKÜR HALİMİZE, BALIK ELİMİZİN ALTINDA”

Röportaj boyunca sık sık şükür vurgusu yapan Çetinkaya, halinden memnun olduğunu dile getirdi. “Allah’a çok şükür, Allah vermiş sıkıntı yok. Altı tane evladım var, hanım vermiş, iş vermiş, balık elimizin altında. Daha ne isterim? Millet açlıktan ölüyor, biz bolluk içindeyiz. Kıymetini bilmezsek elimizden alınır” dedi.

“BALIK HEM BESLEYİCİ HEM EKONOMİK”

Vatandaşlara bol balık tüketmeleri çağrısında bulunan Çetinkaya, “Vatana, millete hayırlı olsun, bol balık yesinler. Balık en sağlıklı, en hesaplı gıda.” diyerek sözlerini tamamladı.