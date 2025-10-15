Görüşme öncesi basın mensuplarına konuşan Putin, “Suriye halkının çıkarları her zaman önceliğimiz oldu. Rusya olarak Suriye ile ilişkilerimizi hiçbir zaman siyasi konjonktüre ya da özel çıkarlarımıza endekslemedik,” ifadelerini kullandı.

Putin: Suriye ile Çıkar Odaklı Değil, Halk Odaklı İlişki Kurduk

Putin’in bu sözleri, Rusya'nın Orta Doğu politikası bağlamında Suriye ile olan stratejik iş birliğinin arka planına ışık tutarken, Moskova'nın dış politikasındaki istikrar vurgusunu da pekiştiriyor.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ise görüşmeye ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmazken, diplomatik kaynaklar görüşmenin bölgesel güvenlik, ekonomik iş birliği ve insani yardımlar gibi başlıklarda derinleşmesini bekliyor.

Rusya-Suriye İlişkileri Gündemde

Rusya ve Suriye, özellikle son yıllarda askeri ve diplomatik alanlarda yakın iş birliği içinde. Uzmanlar, Kremlin'deki bu görüşmenin ikili ilişkilerin geleceği açısından kritik olduğunu belirtiyor.