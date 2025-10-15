SÜMER TAŞKIRAN

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Günaydın, iktidarın ekonomi yönetimi, konut politikaları ve yerel yönetimlere yönelik iddiaları üzerinden sert eleştirilerde bulundu.

Günaydın, Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş, Halk Sigorta A.Ş. ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndaki görevlendirmeleri gündeme getirerek, “Bir dönem kamu bankalarının yönetiminde yer alan isimler, sonrasında Sermaye Piyasası Kurulu’na geçiyor. Orada da kardeşine, yakınlarına çıkar sağlayan bir düzen kuruluyor. İşte AKP’nin ekonomik düzeni budur" ifadelerini kullandı.

MAL VARLIKLARINI AÇIKLASINLAR

CHP’li Günaydın, siyasetçilerin ve yakınlarının malvarlıklarının kamuoyuna açıklanması gerektiğini belirterek, “Her yıl beyanat vermekle kalmayın, bu beyanların doğruluğu bağımsız denetimle saptansın. Vatandaş, seçtiği milletvekili ve belediye başkanının siyasetten zenginleşip zenginleşmediğini bilsin. Temiz siyasetten korkmayın.”

dedi.

"YUVAM PROJESİ HAYAL SATIYOR"

İktidarın konut projelerine de tepki gösteren Günaydın, vatandaşın alım gücüne dikkat çekerek, “2019’da 100 bin, 2022’de 250 bin konut sözü verildi. Şimdi de ‘Yuvam Projesi’ diyorlar. Ayda 66 bin ya da 150 bin lira taksitle ev sahibi olmayı kim başaracak? Bu proje, sadece zenginlere hizmet eder. Halk yine kiracı kalır" şeklinde konuştu.

"YAVAŞ, İFTİRALARA RAĞMEN YATIRIMA DEVAM EDİYOR"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında yürütülen soruşturmalara değinen Günaydın, “Ne sanık, ne tanık, ne şüpheli… Mülkiye müfettişleri raporlarında da Yavaş’ın bu işlerle ilgisi olmadığı açık. Ama yine de iftira siyasetiyle saldırıyorlar. Buna rağmen Mansur Yavaş, engellemelere karşın 33 projeyi tamamladı, 4’ü de devam ediyor”

şeklinde konuştu.

"ANKARA SUSUZ DEĞİL, GERÇEKLER ÇARPITILIYOR"

Günaydın, Ankara’daki su kesintilerine ilişkin iddialara da yanıt verdi: “15 Eylül - 9 Ekim arasında Ankara’ya günlük 1,4 milyon metreküp su verildi. İvedik’teki bakım çalışması tamamlanmak üzere. Yani kimse Ankara’yı susuz bırakmadı. Gerçekler ortada.”

"YARGI ÜZERİNDEN SİYASET YAPMAYIN"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmalara da değinen Günaydın, sert ifadeler kullandı:

“Yargıyı araç haline getirerek siyaset yapamazsınız. Savcıların, hakimlerin arkasına saklanmayın. Çıkın karşımıza, sandığı getirin, milletin neye oy vereceğini görelim.”

"TUTUKLAMALARDA ÇİFTE STANDART VAR"

Bazı belediye başkanlarının tutukluluğuna değinen CHP’li Günaydın, “Kimileri ev hapsinde tutuluyor, kimileri cezaevine gönderiliyor. Aynı yargı sistemi içinde bu kadar çifte standart kabul edilemez.” dedi.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI: BU MEMLEKETİ DEMOKRATİK GÜÇLERLE YENİDEN İNŞA EDELİM

Günaydın konuşmasını erken seçim çağrısıyla bitirdi: “Bu ülkeyi demokrasi güçlerinin dayanışmasıyla yeniden yaşanabilir bir hale getirebiliriz. Fırsat doğarsa erken seçime gidilmeli. Halkın iradesi yeniden tecelli etmelidir.