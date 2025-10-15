Türk müzik tarihinin en önemli keman virtüözlerinden Devlet Sanatçısı Suna Kan, adını taşıyan özel bir etkinlikle yeniden anılıyor. Ankara Devlet Konservatuvarlıları Derneği (ADK-DER), Çankaya Belediyesi’nin katkılarıyla ve Sevda-Cenap And Müzik Vakfı, Hacettepe Üniversitesi ile Başkent Üniversitesi’nin destekleriyle “2. Suna Kan Keman Günleri”ni düzenliyor.

Amaç, Türk müzik yaşamına büyük katkılar sunan Suna Kan’ın adını gelecek kuşaklara aktarmak ve genç müzisyenlere ilham vermek. Başkentliler, 17-23 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek konserlerde birbirinden değerli sanatçılarla buluşacak.

ETKİNLİK PROGRAMI

17 Ekim 2025 Cuma – Saat 20.00

ADK-DER Oda Orkestrası Konseri

Şef: Tayfun Bozok

Solistler: Atakan Atasoy, Yağmur Tümer, Kıvanç Sakder, Aslı Özsoy (Keman)

Yer: Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi –

Sabahattin Ali Konferans Salonu, John F. Kennedy Caddesi No:4, Kavaklıdere / ANKARA

Giriş: Ücretsiz

18 Ekim 2025 Cumartesi – Saat 20.00

Keman & Piyano Resitali

Sanatçılar: Bahar Biricik (Keman) – Cem Babacan (Piyano)

Yer: Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi –

Sabahattin Ali Konferans Salonu, John F. Kennedy Caddesi No:4, Kavaklıdere / ANKARA

Giriş: Ücretsiz

21 Ekim 2025 Salı – Saat 19.00

Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası Konseri

Şef ve Solist: Emre Tamer (Keman)

Eşlik Eden Sanatçılar: Jan Nigges (Barok Flüt), Burak Basmacıoğlu (Klavsen)

Yer: Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Konser Salonu, Beytepe / ANKARA

Giriş: Ücretsiz

23 Ekim 2025 Perşembe – Saat 20.00

Kapanış Konseri – Başkent Üniversitesi Orkestra Akademik Başkent

Şef: Orhun Orhon

Solist: Sesim Bezdüz (Keman)

Yer: CSO Ada Ankara – Mavi Salon, Talatpaşa Bulvarı No:38, Opera / Altındağ / ANKARA

Bilet: “Biletinial” üzerinden satışta