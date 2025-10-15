Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, Van’da yaşamını yitiren Rojin Kabaiş ile ilgili soruşturmanın çok yönlü ve detaylı şekilde devam ettiğini belirtti.

Bakan Tunç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Hepimizi derin bir üzüntüye sevk eden bu elim olayın aydınlatılması amacıyla Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından yapılan kapsamlı inceleme sonucunda hazırlanan rapor, soruşturma dosyasına girmiştir.”

Adli Tıp Raporu Soruşturma Dosyasına Girdi

27 Eylül 2024 tarihinde kaybolan, 15 Ekim 2024'te ise Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada önemli aşamalar kaydedildi.

Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı otopsi, biyolojik, toksikolojik ve histopatolojik analizlere dayalı rapor dosyaya eklendi. Ayrıca İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan ek uzman mütalaası talep edildi.

Kamera Kayıtları, Telefon Verileri ve Dijital Materyaller İnceleniyor

Soruşturma kapsamında, olayla ilgili her detayın değerlendirildiğini vurgulayan Bakan Tunç, şu bilgileri de paylaştı:

Kamera kayıtları ,

HTS dökümleri (telefon sinyal ve iletişim verileri) ,

Tanık ifadeleri ,

Rojin Kabaiş’in cep telefonu ve dijital materyalleri detaylı şekilde analiz ediliyor.

Kilitli telefona erişim için yurt dışından uzman desteği alındığı da açıklamada yer aldı.

“Milletimiz Müsterih Olsun”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmanın titizlikle sürdüğünü vurgulayarak şunları söyledi:

“Soruşturma kapsamında hiçbir ayrıntı göz ardı edilmeden tüm deliller derinlemesine incelenmekte, yargı makamlarının koordinasyonunda süreç hassasiyetle yürütülmektedir. Milletimiz müsterih olsun; soruşturmada tek bir nokta dahi karanlıkta kalmayacak.”

Rojin Kabaiş Kimdir?

Van’da üniversite eğitimi gören Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024’te kaybolmuş, 18 gün sonra 15 Ekim’de Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunmuştu. Genç öğrencinin ölüm nedeni ile ilgili kamuoyunda birçok soru işareti oluşmuş, ailesi olayın aydınlatılması için çağrıda bulunmuştu.

