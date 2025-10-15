Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, görev yaptıkları sırada hayatlarını kaybeden iki değerli hekim için anlamlı bir karar alındı. Beypazarı Belediye Meclisi, Dr. Levent Baltacı ve Dr. Mücahit Çelik’in isimlerinin ilçedeki parklara verilmesini oy birliğiyle kabul etti.

Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap, alınan kararla ilgili yaptığı açıklamada, "Beypazarı Devlet Hastanesinde uzun yıllar görev yaparak halkımıza önemli sağlık hizmetleri sunan hekimlerimizin isimlerini ilçemizde yaşatacağız. Bu, onlara olan saygımızın bir tezahürüdür" dedi.

İsimleri Bu Parklarda Yaşatılacak

Dr. Levent Baltacı Parkı: Ayvaşık Mahallesi Boztepe mevkisinde, çevre yolu kenarında bulunan park

Dr. Mücahit Çelik Parkı: Ayvaşık Mahallesi Yukarı Sanayi bölgesi, Saraybosna Caddesi üzerindeki park

Başkan Kasap, "Bu parklar, hem hekimlerimizin hatırasını yaşatacak hem de halkımızın onları unutmamasını sağlayacak birer anı noktası olacak," ifadelerini kullandı.