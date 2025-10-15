İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, kamu kurumlarına bağlı arama kurtarma ekipleri ile derneklerin oluşturduğu ekipler, itfaiye ve sağlık ekiplerinin iş birliği ile deprem tatbikatı düzenlendi.

Akpınar Mahallesi'nde boşaltılan okul binasında düzenlenen tatbikatta senaryo gereği kentte 5.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören gübre fabrikasında mahsur kalanlar kurtarıldı. Kimyasal maddelerin olması nedeniyle özel kıyafetlerle binaya giren Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri dışarıya çıkarttıkları yaralıların yaralarını dezenfekte edip ambulanslara taşıdı. Ardından binaya giren arama kurtarma ekipleri, duvarları hilti ve balyozlarla kırarak açtıkları bölümden mahsur kalan yaralıları sedyelerle çıkartarak tedavileri için ambulanslara taşıdı.

Binadan yaralı kurtulmayı başaran ve içeride mesai arkadaşlarının olduğunu söyleyenler kurtarma çalışmalarının olduğu binaya girmeye çalıştı. Tatbikatta polis ekiplerinin güçlükle sakinleştirdiği yaralıların yakınlarının feryatları tatbikatta gerçeği aratmadı. (DHA)