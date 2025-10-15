Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), eski başkan Melih Gökçek’in sosyal medyada gerçeği yansıtmayan paylaşımlarda bulunarak kamuoyunu yanılttığı gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, 31 Ağustos’ta Kesikköprü Hattı’nda meydana gelen vantuz (boru içerisindeki havayı tahliye eden vana) patlamasına ASKİ ekiplerinin hızla müdahale ettiği ve arızanın kısa sürede giderildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, 8 Ekim itibarıyla Ankara genelinde herhangi bir su kesintisi veya altyapı sorununa rastlanmadığı vurgulandı.

ABB, Melih Gökçek’in “Ankara felaketi yaşıyor” ve “Su boruları tekrar patladı” gibi ifadelerle geçmiş dönemlere ait görüntüleri yeniymiş gibi paylaşarak vatandaşları paniğe sevk ettiğini belirtti.

Belediyenin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Kamuoyunu kasıtlı olarak yanıltan bu paylaşımlar, hem halkın huzurunu hem de büyük bir özveriyle çalışan ASKİ ekiplerimizin emeğini hedef almaktadır. Bu nedenle Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.”

Ayrıca açıklamada, olayın yaşandığı bölgedeki son duruma ilişkin güncel fotoğrafların da kamuoyuyla paylaşıldığı bildirildi.