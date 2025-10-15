Ankara’nın en büyük sanayi bölgelerinden biri olan Ostim Organize Sanayi Bölgesi (OSB), sabah saatlerinde çıkan yangınla sarsıldı. Yenimahalle ilçesinde yer alan sanayi bölgesindeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlerin çevredeki diğer iş yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor. Yangın, çevre iş yerlerinde paniğe neden oldu.

Ostim OSB’deki yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına dair resmi açıklama henüz yapılmadı.