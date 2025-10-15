Gram altın, 15 Ekim 2025 tarihinde 5.640 TL seviyesini aşarak tarihi zirvesini gördü. Altın fiyatlarındaki yükseliş, hem yurt içinde hem de uluslararası piyasalarda güvenli liman arayışının artmasıyla hız kazandı. Uzmanlar, bu seviyelerin küresel ekonomik belirsizliklerin ve merkez bankası politikalarının bir yansıması olduğunu belirtiyor.

Fiyatlar Rekor Seviyelerde

Günün ilk saatlerinde 5.580 TL civarında işlem gören gram altın, öğle saatlerinde 5.636 TL’yi aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.