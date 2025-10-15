ABD’nin Georgia eyaletinde Atlanta yönüne giden otoyolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybetti. Jackson İlçesi Adli Tabibi Yardımcısı Dean Stringer, kazanın tır ile minibüsün çarpışması sonucu başladığını ve ardından 4 aracın daha kazaya karıştığını bildirdi.

Yetkililer, kazayı “zincirleme reaksiyon” olarak tanımlarken, bazı araçların alev aldığı ve ölen kişilerin bir kısmının yanarak can verdiği bilgisi paylaşıldı. Kazada yaşamını yitirenlerin kimlik tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.

Olay yerinde çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi görev alırken, otoyol uzun süre trafiğe kapatıldı. Kazanın nedeni ve sorumlularla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.