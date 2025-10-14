Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti Başkanı ve Günışığı Gazetesi imtiyaz sahibi Nafiz Koca, Elazığ merkez Rızaiye Mahallesi’nde gazetesi önünde oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Henüz kimliği belirlenemeyen saldırganın tabancayla açtığı ateş sonucu bacağından yaralanan Koca, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisi süren gazetecinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından polis ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken, soruşturma başlatıldı. Anadolu Gazeteciler Temsilcisi Tahir Gülebak, yaptığı yazılı açıklamada saldırıyı sert bir dille kınadı: “Gazetecilik, halkın haber alma hakkını savunan ve demokrasinin temel direklerinden biridir. Meslektaşlarımızın hedef alınması kabul edilemez. Nafiz Koca’ya yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”