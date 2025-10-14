Etimesgut Belediyesi tarafından 1–14 Ekim tarihleri arasında 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 2. Uluslararası Kent Tiyatro Festivali, tiyatroseverleri farklı kültürlerden oyunlarla buluşturmaya devam ediyor.

Festival programı kapsamında, Ahmet Sami Özbudak tarafından yazılan ve yönetilen “Tebdil” adlı oyun sahneye kondu. 2383Yapım tarafından sahnelenen yapım, değişim ve dönüşüm kavramlarını bireyin kimliği, aidiyeti ve yaşam koşulları üzerinden ele alıyor.

Oyun, apartman sakinlerinin gündelik yaşamı üzerinden şehirleşme sürecinde artan yabancılaşmayı konu alıyor. Karakterler arası geçişler ve katmanlı anlatımıyla dikkat çeken eser, çağdaş kent yaşamına eleştirel bir bakış sunuyor.

Oyunda Özge Borak, Gülşah Fırıncıoğlu, Fehmi Karaarslan, Burak Üzen ve Erkan Akbulut rol aldı. Gerçekçi diyaloglar ve sade sahne diliyle öne çıkan “Tebdil”, izleyicilerden ilgi gördü.

Festival, 14 Ekim’e kadar sürecek ve birçok yerli ile uluslararası tiyatro topluluğuna ev sahipliği yapacak.