Etimesgut Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla asfalt bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan program kapsamında ilçenin farklı noktalarında çalışmalar yürütüyor.

Yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde yapılan çalışmalar kapsamında, Bahçekapı Mahallesi, Fevziye Mahallesi ve Yeni Bağlıca Mahallesi’nde asfalt onarımı ve yenileme işlemleri gerçekleştirildi.

Belediye ekipleri, yol çalışmalarının yanı sıra çevre düzenlemelerini de gözden geçirerek gerekli bakım ve düzenlemeleri yapıyor. Bu kapsamda, ulaşım güvenliğini artırmak ve yolların daha işlevsel hale gelmesini sağlamak için planlı çalışmaların devam edeceği bildirildi.