Ankara’nın Çankaya ilçesinde, yol verme meselesi nedeniyle tartıştığı belediye otobüsü şoförünün önünü kesip sopayla saldırı girişiminde bulunan otomobil sürücüsü A.K. (49), polis tarafından yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Cemal Gürsel Caddesi’nde Kızılay-Mamak hattında yolcu taşıyan Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO otobüsünün şoförü ile ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü arasında çıktı. Sürücü, otobüsün önünü kesip sopayla şoföre saldırmaya çalıştı. Bu sırada otobüs şoförü de araçtan inerek karşılık verdi ve kısa süreli bir kavga yaşandı. Olay çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kavganın ardından bölgeden uzaklaşan otomobil sürücüsü A.K., polis ekiplerince yakalandı. İfadesinde trafikte otobüsün otomobiline sürterek geçtiğini belirten A.K.’ye “Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek” suçundan idari para cezası uygulandı ve adli işlem başlatıldı.