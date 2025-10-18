SÜMER TAŞKIRAN

Demokratik Sol Parti ( DSP ) Genel Başkanı Önder Aksakal, Türkiye Büyük Millet Meclisi ( TBMM )' de düzenlediği basın toplantısında yaptı açıklamada 19 Ekim’de kutlanacak Muhtarlar Günü’nden başlayarak Türkiye’de yerel demokrasinin temsilcilerine teşekkür etti. Dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın “Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması” gününü kutlayan Aksakal, “Yaşasın Türkiye - Azerbaycan kardeşliği” ifadelerini kullandı.

ASTSUBAYLARIN EKONOMİK DURUMU: HAKKANİYETTEN UZAK

Aksakal, emekli ve görevdeki astsubayların ekonomik koşullarına dikkat çekerek, DSP döneminde emekli maaşlarının görevde alınan maaşın yüzde 55’i civarında olduğunu, bugün ise astsubay emekli maaşlarının yüzde 40’ın altına düştüğünü belirtti. Aksakal, subaylarla arasında oluşan uçuruma tepki şu sözlerle tepki gösterdi: “Astsubaylar Türk Silahlı Kuvvetleri ve İçişleri’nin bel kemiğidir. Devletin bu personele gelecek kaygısı olmadan görev yaptırması zorunludur."

KOMİSYON ÇALIŞMALARI VE TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU

40 yıldır sürmüş terör mücadelesine atıfta bulunan Aksakal, PKK’nın feshedildiği iddialarına kuşkuyla yaklaştığını, örgütün ve uzantılarının (PYD, YPG, SDG vb.) dış güçlerin etkisinden çıkmadığını savundu. Milli Birlik, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’ndaki çalışmaların önemine işaret eden Aksakal, yapılan iyi niyetli çabalara rağmen örgütün silah bırakma eğiliminde olmadığını söyledi.

İMRALI TARTIŞMASINA NET TEPKİ: TOPLUMSAL İNFİALE YOL AÇAR

Komisyon’un İmralı’daki cezasını çeken elebaşının dinlenmesi talebine sert tepki gösteren Aksakal, böyle bir talebin karşılanmasının ciddi toplumsal infiale yol açacağını belirtti. Meclis içi farklı açıklamalara da değinen Aksakal, Komisyon’un gündeminde böyle bir ziyaretin yer almadığını, kapalı kapılar ardında kurgulanmış planlara karşı olduklarını söyledi ve Komisyon Başkanı Numan Kurtulmuş’tan tatminkâr bir açıklama beklediklerini ifade etti.

Aksakal, “Bu talep ve öneri kimden gelirse gelsin karşısında asil Türk milletini bulacaktır” uyarısında bulundu.

BÖLGESEL RİSKLER VE KIBRIS MESAJI

Bölgeyi “ateş çemberi” olarak tanımlayan Aksakal, ABD himayesinde İsrail’in Ortadoğu’daki gelişmelerine dikkat çekti ve ileride KKTC’nin hedef alınabileceğine yönelik kaygıları dile getirdi. 1974 Barış Harekâtı ve 1983’te kurulan KKTC’ye atıf yapan Aksakal, 19 Ekim 2025’te yapılacak KKTC seçimlerinde iki devletli, egemen eşitliğe dayalı bir yapının savunulması gerektiğini, Demokratik Sol Parti olarak mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı desteklediklerini şu sözlerle açıkladı.

“Bu yoldan dönüş yoktur!” diyen Aksakal, Kıbrıs’ta Türkiye ile bağları koparmanın adanın Türk unsurlarını tehlikeye atacağını ve Türkiye’nin böyle bir duruma asla kayıtsız kalmayacağını vurguladı.

AKSAKAL'DAN BİRLİK ÇAĞRISI

Önder Aksakal konuşmasını, Meclis’te ve kamuoyunda devam eden tartışmalara karşı uyarı ve birlik çağrısıyla sonlandırdı. Komisyon çalışmaları ve terörle mücadelede samimi ve şeffaf süreçlerin önemini yineleyen Aksakal, devlet politikasının dış baskılara ve terörist taleplere göre şekillenmeyeceğini söyledi.