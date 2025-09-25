Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Doğu Karadeniz'de 19-21 Eylül tarihlerinde 'sarı' kodlu uyarısı sonrası etkili olan kuvvetli sağanak, Artvin’de hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak sel, taşkın ve heyelanlara neden olurken, çökme yaşanan birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Afet nedeniyle yollar kapanınca bulundukları yerlerde mahsur kalanlar, helikopterle güvenli alanlara tahliye edildi.

Selin etkilediği Borçka ilçesinde de temizlik, hasar tespiti ve yol onarım çalışmaları sürerken, Klaskur Deresi üzerine 8 ve 9’uncu yüzyıllarda Gürcü Krallığı döneminde inşa edildiği tahmin edilen tarihi taş kemer köprünün, sel sularından dolayı yıkıldığı ortaya çıktı. İlçe merkezine 15 kilometrelik uzaklıkta bulunan ve özellikle düğün, nişan gibi özel günlerde fotoğraf çekimi için doğal stüdyo olarak rağbet gören köprünün yıkılmasının, yöre halkını üzdüğü belirtildi. Yıllara meydan okuyan tarihi köprüden geriye, selden önceki manzarada çekilen görüntüleri kaldı. Selden önce, henüz yıkılmamışken köprüyü dronla görüntüleyen dijital içerik üreticisi Osman Demir, "Maalesef çok üzgünüm. Tarihi taş kemer köprümüz yıkıldı. Tam bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Bir tarih burada sulara gömüldü" dedi.

Öte yandan son yaşanan selde Borçka ilçe merkezindeki tarihi 3 gözlü kesme taş köprüsü de yıkılmıştı. (DHA)