Kaza dün gece merkeze bağlı Ortaköy köyünde meydana geldi.

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkıp yol kenarındaki bariyerleri aşıp alt yola düştü. Sabah saatlerinde yoldan geçenlerin fark ettiği kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese sevk edilen ekiplerin kontrollerinde araçta bulunan Yusuf Günay, kardeşi Hasan Günay ile Hasan İnce’nin yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Araçtan çıkarılan cenazeler, otopsi yapılmak üzere Artvin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)