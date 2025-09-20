Artvin’in Borçka ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve giderek şiddetini artıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli yağış nedeniyle ilçedeki dereler taşarken, bazı köy yolları ve tarım arazileri sular altında kaldı.

Köy Yolları ve Köprü Ulaşıma Kapandı

Sel ve taşkınların yanı sıra irili ufaklı heyelanların da yaşandığı ilçede 6 köy yolu ulaşıma kapandı. Macahel Camili köyünde derenin debisinin artması sonucu bir köprü yıkılırken, köy yolu ulaşıma kapanmış durumda. Ekipler köprü çevresinde güvenlik önlemleri alırken, belediye ve il özel idare ekipleri iş makineleriyle sel temizleme ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Karagöl ve Piknik Alanları Sular Altında

Doğal güzelliğiyle ünlü Karagöl çevresinde göl seviyesinin aniden yükselmesi sonucu yürüyüş yolları ve piknik alanlarının büyük bölümü sular altında kaldı. Yetkililer, bölgeyi ziyaret edeceklerin dikkatli olması ve uyarılara uyması gerektiğini belirtiyor.