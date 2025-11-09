ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski Başkan Barack Obama döneminde çıkarılan ve “Obamacare” olarak bilinen sağlık sigortası sistemine sert eleştiriler yöneltti.

Trump, Obamacare kapsamında sigorta şirketlerine her yıl yüz milyarlarca dolar aktarıldığını belirterek, bu paraların doğrudan vatandaşlara verilmesi gerektiğini söyledi.

Trump açıklamasında,

“Obamacare kapsamında sigorta şirketlerine gönderilen yüz milyarlarca doların, halkın daha iyi sağlık hizmetlerini kendilerinin alabilmesi için doğrudan onlara gönderilmesini öneriyorum. Başka bir deyişle, bu paraları büyük ve kötü sigorta şirketlerinden alın ve halka verin. Dünyanın en kötü sağlık hizmeti olan ObamaCare'i sonlandırın.”

ifadelerini kullandı.

Trump’ın açıklaması, ABD’de yaklaşan seçim sürecinde sağlık politikaları üzerine tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.