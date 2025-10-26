Artvin'in Şavşat ilçesinde dün kamyonetle 2 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan Yunus Emre Alev (24), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün Artvin-Şavşat kara yolunun 53’üncü kilometresinde meydana geldi. Artvin’den Şavşat yönüne giden Ömer Alperen P. (28) yönetimindeki 06 BVZ 230 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Yunus Emre Alev (24) idaresindeki 08 ABU 796 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Yoldan geçen Muhammet Y.’nin (42) kullandığı 08 ABJ 017 plakalı hafif ticari araç da kazaya karıştı. Kazada sürücülerle, kamyonetteki Ozan A. (24) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, Şavşat Arama Kurtarma (ŞAKUT), jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Şavşat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yunus Emre Alev, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.