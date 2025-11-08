Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’nde bulunan, parfüm imalatı da yapılan bir depoda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınırken, 6 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, yaptığı açıklamada yangının tamamen söndürüldüğünü belirterek, “Olayda 6 vatandaşımızı kaybettik. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum.” dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. (AA)