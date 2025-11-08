Erdoğan, Azerbaycan’a ‘TC-TUR’ Uçağıyla Hareket Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nden, ‘TC-TUR’ uçağıyla Bakü’ye hareket etti.
Erdoğan’ı İstanbul’dan, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve diğer yetkililer uğurladı.

Üst Düzey Heyet Eşlik Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Azerbaycan ziyaretinde:

Aliyev ve Şerif ile Görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ziyaret kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ikili, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüşmeler yapması bekleniyor.

Kaynak: AA