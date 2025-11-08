Erdoğan, Azerbaycan’a ‘TC-TUR’ Uçağıyla Hareket Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nden, ‘TC-TUR’ uçağıyla Bakü’ye hareket etti.

Erdoğan’ı İstanbul’dan, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve diğer yetkililer uğurladı.

Üst Düzey Heyet Eşlik Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Azerbaycan ziyaretinde:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ,

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ,

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ,

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ,

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ,

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç

eşlik etti.

Aliyev ve Şerif ile Görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ziyaret kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ikili, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüşmeler yapması bekleniyor.