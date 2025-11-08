Kaza, dün Ulucak Mahallesi Kemalpaşa Caddesi Kızılüzüm mevkisinde meydana geldi. İzmir'den Kemalpaşa yönüne seyreden Z.K. idaresindeki 35 ARY 751 plakalı otomobil ile S.K. (22) yönetimindeki 33 AOS 532 plakalı otomobil ile çarpıştı. İhbarla kaza yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan zeytin toplama işçisi oldukları öğrenilen S.K. (41) ile D.Y. (55) isimli 2 kadın kurtarılamadı. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Diğer yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

Kaynak: DHA