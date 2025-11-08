Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi’nin deneyimli isimleriyle bir araya geldi. Şahin, partinin en uzun süre Genel Sekreterlik görevinde bulunmuş ve 1974 yılında Çalışma Bakanı olarak görev yapmış olan Önder Sav ile geçmiş dönem CHP Grup Başkanvekili, Zonguldak ve İzmir Milletvekili Kemal Anadol’u ziyaret etti.

Ziyarette CHP’nin geçmişine ve bugününe dair uzun ve verimli bir sohbet gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Şahin, “İki değerli partimizin büyüğüne şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Parti içinde dayanışma ve tecrübe aktarımının önemine dikkat çeken Şahin’in bu ziyareti, CHP camiasında da olumlu karşılandı.