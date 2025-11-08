Süper Lig’de geride kalan 11 haftada sadece 1 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Fatih Karagümrük, topladığı 4 puanla ligin son sırasında bulunuyor. İstanbul temsilcisi, 8 maçtır galibiyet hasreti çekiyor. Kırmızı-siyahlı ekip, bu kötü seriyi Konyaspor karşısında bozarak milli araya 3 puanla girmeyi hedefliyor.

Konyaspor’da Çağdaş Atan Dönemi Başlıyor

Konuk ekip TÜMOSAN Konyaspor, ligde oynadığı 11 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. 14 puanla 8. sırada yer alan yeşil-beyazlı ekipte yeni teknik direktör Çağdaş Atan, Recep Uçar’ın yerine göreve getirildi ve ilk maçına Fatih Karagümrük deplasmanında çıkacak.

Maç Bilgileri

Maç: Fatih Karagümrük – TÜMOSAN Konyaspor

Tarih: 9 Kasım Cumartesi

Saat: 14.30

Stad: Atatürk Olimpiyat Stadı Mevduatlar ve Kredi Hacmi Arttı İçeriği Görüntüle

Hakem: Adnan Deniz Kayatepe