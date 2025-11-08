Çukurova Üniversitesi Adana Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı öğrencisi olan Gülbiye Serçe, aynı zamanda subaylık sınavını da kazanmıştı. Ancak kısa süre sonra yaşadığı görme bozukluğu, kas zayıflığı, konuşma güçlüğü gibi belirtiler sonrası Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Wilson Hastalığı tanısı konuldu.

Vücuttaki bakır metabolizması bozukluğu nedeniyle karaciğeri iflas eden Serçe, kadavradan organ bekleme listesine alındı. Ancak uygun donör bulunamayınca, annesi Asile Serçe’nin (54) karaciğeri, Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar ve ekibi tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonla genç kıza nakledildi.

“Annem Bana İkinci Defa Hayat Verdi”

Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Gülbiye Serçe, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Subaylık en büyük hayalimdi. Ancak hastalığım yüzünden hem eğitimimi hem de hedeflerimi ertelemek zorunda kaldım. 2019'dan bu yana yürüyemiyor, konuşamıyor, yemek dahi yiyemiyordum. 5 ay önce ameliyat oldum, annem bana ikinci defa hayat verdi. Ona minnettarım. Herkesi organ bağışına davet ediyorum; çünkü bizlerin umutları ve hayalleri var."

Prof. Dr. Çetinkünar: “Organlar Çürümek Yerine Hayat Kurtarsın”

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Karaciğer Nakli Sorumlusu Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, Türkiye’de organ bağış oranlarının düşük olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Ülkemizde bağış sayıları yetersiz olduğu için çoğu zaman canlı vericili nakillere yönelmek zorunda kalıyoruz. Ben kendi organlarımı bağışlamış bir cerrah olarak söylüyorum; organlar çürüyeceğine başka insanların hayatına dokunabilir. Artık Sağlık Bakanlığı sayesinde vatandaşlarımız e-Devlet üzerinden organ bağışı yapabiliyor.”

Türkiye’de Organ Bağışı Oranı Hâlâ Düşük

Prof. Dr. Çetinkünar, Türkiye’deki organ bağışı verilerini de paylaştı:

2025 yılı içerisinde yaklaşık 1.850 beyin ölümü vakası gerçekleşti.

Ancak bunların yalnızca %22’sinde aile izni alındı.

Yaklaşık 400 kadavradan alınan organ , nakil bekleyen hastalara umut olabildi.

Türkiye genelinde 25 bin böbrek, 2 bin 500 karaciğer nakli bekleyen hasta bulunuyor.

“İnancımız gereği de biliyoruz ki, toprak altında organlarımız kalmıyor. Bu yüzden organlarımızı bağışlayarak yeni bir cana umut olabiliriz.”