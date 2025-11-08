Kaza, sabah saatlerinde Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü Kavşağı yakınlarında, D-400 kara yolunda meydana geldi. Cizre yönünden Şırnak şehir merkezine seyir halinde olan 33 AFY 551 plakalı servis minibüsü, yan yoldan ana yola kontrolsüz çıktığı belirtilen 61 AGZ 251 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüste bulunan öğrenciler ve her iki araçtaki yolcular yaralandı.

13’ü Çocuk 19 Kişi Yaralandı

Kazada yaralananlar arasında E.S. (9), H.G. (4), B.G. (11), Ç.D. (11), B.S. (11), M.S. (3), N.B. (12), B.B. (12), M.B. (7), B.B. (14), Ş.B. (5), H.B. (11), H.K. (10) isimli çocuklar ile K.B. (22), N.Y. (54), M.K. (26), S.B. (44), A.T. (46) ve K.S. (26) yer aldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yetkililer Yaralıları Ziyaret Etti

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Şırnak Emniyet Müdürü Volkan Sazak ve Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Alpaslan, hastanede tedavi gören yaralıları ziyaret ederek sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.