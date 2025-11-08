Aksaray’da FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1’i tutuklanırken, 7’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Başsavcılığın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri kent genelinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan ev aramalarında 337 bin 325 TL, 300 dolar, 120 İngiliz sterlini, yaklaşık 1 milyon 456 bin 900 TL değerinde altın ve ziynet eşyası, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve çeşitli mühimmat ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 8 şüpheliden 1’i tutuklanırken, 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.