Dolandırıcılık ve suç örgütü kurmak suçlamalarıyla yargılanan Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin de yer aldığı 21 sanıklı davanın 6. duruşması bugün Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Hacı İsrafil Sağlam ve Umut Gül’ün tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi. Örgüt lideri oldukları öne sürülen Onur Apaydın ve İlker Oflu’nun ise tutukluluk halinin devamına hükmedildi. “Ucuza araç satma” vaadiyle vatandaşları “sazan sarmalı” yöntemiyle dolandırdıkları iddia edilen sanıklar hakkında açılan davada, taraf avukatları müvekkillerinin beraatini talep etti. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında tahliye edilen Bahar Candan duruşmaya katılmazken, kardeşi Nihal Candan’ın Haziran ayında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği hatırlatıldı. Mahkeme, eksik dosyaların tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.