UĞURCAN BAYRAKDAR

Atar’ı, Sonsöz Gazetesi İmtiyaz Sahibi Abdi Pehlivan ve www.zafergazetesi.org İnternet Haber Sitesi İmtiyaz Sahibi, Sonsöz Gazetesi Tüzel Kişi Temsilcisi, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu Üyesi Bahar Pehlivan Yedier misafir etti.

YEREL MEDYANIN GÜÇLENMESİ VURGULANDI

Ziyarette Ankara’daki yerel basının mevcut durumu, medya sektörünün karşılaştığı zorluklar ve çözüm önerileri ele alındı.

Katılımcılar, Ankara’da yerel medyanın güçlenmesi için iş birliğinin ve dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Abdi Pehlivan ve Bahar Pehlivan Yedier, Mustafa İsmet Atar’a ziyaretlerinden ötürü duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti.

“YEREL MEDYA BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜ”

Ziyarette, yerel gazetelerin ve dijital haber sitelerinin ortak çalışma kültürüyle daha etkili olabileceği vurgulandı. Taraflar, basın özgürlüğü, etik yayıncılık ve kamu yararına habercilik konularında görüş alışverişinde bulundu.