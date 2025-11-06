Atatürk Kültür Dayanışma Eğitim Vakfı (AKDEV) organizasyonunda, Şehit Orgeneral Aytaç Yalman, dua ve gözyaşları ile anıldı. Vatan sevgisi etrafında kenetlenme vurgusunun yapıldığı etkinlikte AKDEV Genel Başkanı Gül Karyaldız’ın okuduğu Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" şiiri duygusal anlara neden oldu.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger’in himayelerinde, Adana Orduevi’nde düzenlenen anma törenine Mülki, Askeri ve Adli yöneticiler ile birlikte gaziler, şehit yakınları, sivil toplum başkanları ve basının seçkin temsilcileri katıldı.

Orgeneral Aytaç Yalman’ı anmak için yapılan törende, ülkenin kalbini besleyen ana damarlarda ruh birlikteliği doğdu. Devletin vicdanında ve milletin yüreğinde yankılanan o sarsılmaz aidiyet duygusu, aynı kalbin ritminde birleşti.

AKDEV Genel Başkanı Gül Karyaldız, Şehit Orgeneral Tahir Aytaç Yalman’ın anma töreninde Arif Nihat Asya’nın ünlü “Bayrak” şiirini okurken gözyaşlarını tutamadı.

Duygularını yaşlı gözlerle ifade eden Karyaldız, “Bugün, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger’in himayelerinde; 6. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Yasin Kalın ve Kolordu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ozan Nas’ın ve Adana Orduevinin ev sahipliğinde, Vali Yardımcısı Hasan Balcı, Orduevi Müdürü Albay Tolga Baz, Vakıflar Bölge Müdür Vekili Sema Tufan Küçükduran, Çukurova Müftülüğü yetkilileri, emekli yargı mensupları, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, Hürriyet Gazetesi Bölge Temsilcisi Erdal Fernergiz, DHA Bölge Temsilcisi Bekir Karakoca, şehit aileleri, gaziler ve sivil toplum temsilcileriyle aynı bayrak altında, aynı dua ile buluşmanın tarifsiz gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Vali Yardımcısı Hasan Balcı da, Türkiye’nin yüreğinde yeniden filizlenen birlik ve beraberlik duygusuna hayat verdikleri ve bu yüce buluşmayı gerçekleştirdikleri için tüm emeği geçenlere ayrı ayrı ve vefanın en derin sesiyle teşekkür etti.