CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de aralarında yer aldığı 12 milletvekili hakkında hazırlanan toplam 18 dokunulmazlık dosyası Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunuldu.

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan fezlekeler, Meclis Başkanlığına ulaştırıldı. Dosyalar, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon’a sevk edilecek.

Fezlekelerin hangi milletvekillerine ait olduğu ve suçlamaların ne olduğu konusunda detaylar paylaşılmadı. Ancak dosyaların ağırlıklı olarak muhalefet partilerinden isimlere ait olduğu öğrenildi.

TBMM’ye gelen bu yeni fezlekelerle birlikte, milletvekillerine ait dokunulmazlık dosyalarının sayısının daha da arttığı belirtiliyor. Süreç kapsamında komisyonun önümüzdeki günlerde toplanarak fezlekeleri ele alması bekleniyor.