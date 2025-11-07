Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin kruvaziyer turizminde yeni bir rekora imza attığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, 2025 yılının ilk 10 ayında limanlara gelen kruvaziyer yolcu sayısının 2 milyon 21 bin 326’ya ulaştığını belirterek, “Bu rakamla 2025 yılı için belirlediğimiz 2 milyon yolcu hedefini yıl tamamlanmadan aştık” dedi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan kruvaziyer gemi ve yolcu istatistiklerini değerlendiren Bakan Uraloğlu, “2025’in Ocak-Ekim döneminde limanlarımıza gelen kruvaziyer gemi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 artarak bin 278’e çıktı. Yolcu sayısı ise yüzde 14,4 artışla 2 milyon 21 bin 326’ya ulaştı” ifadelerini kullandı.

Ekim ayında 310 bin 872 yolcu

Bakan Uraloğlu, ekim ayında da kruvaziyer turizminde artışın sürdüğünü belirterek, “Ekimde limanlarımıza uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 artarak 203’e ulaştı. Kruvaziyer yolcu sayısı da yüzde 5,1 artışla 310 bin 872’ye çıktı” dedi.

Kuşadası Limanı zirvede

Uraloğlu, Kuşadası Limanı’nın Türkiye’nin kruvaziyer turizminde lider konumda olduğunu belirterek, “Ekim ayında Kuşadası Limanı’na 89 kruvaziyer gemiyle 138 bin 801 yolcu geldi. İstanbul limanları 35 gemiyle 89 bin 144 yolcuyu, Bodrum Limanı ise 17 gemiyle 17 bin 692 yolcuyu ağırladı. Diğer limanlarımıza da 62 gemiyle 65 bin 235 yolcu geldi” bilgisini paylaştı.

En fazla gemi ve yolcu Kuşadası’nda

2025 yılı Ocak-Ekim döneminde Kuşadası Limanı 582 kruvaziyer gemiyle en fazla uğrak yapılan liman oldu. Kuşadası’nı 242 gemiyle İstanbul limanları ve 113 gemiyle Bodrum Limanı izledi. Aynı dönemde yolcu sayısında da sıralama değişmedi.

Kuşadası Limanı 964 bin 448 yolcuyla Türkiye’nin kruvaziyer turizminde liderliğini sürdürürken, İstanbul limanları 584 bin 330 yolcuyu, Bodrum Limanı ise 135 bin 677 yolcuyu ağırladı.